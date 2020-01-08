Львівська мерія спустила державний прапор через авіакатастрофу в Ірані

Львівська мерія спустила державний прапор на Ратуші через авіакатастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Міська рада попросила «з розуміння поставитися до ситуації та утриматися від гучних заходів».

Наразі офіційно жалобу в Україні не оголошували.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини.