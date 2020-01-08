У США оцінили ймовірність участі в розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані

У Сполучених Штатах Америки оцінили ймовірність участі в розслідуванні катастрофи українського літака американської марки «Боїнг» в Ірані.

Як заявили в Національному бюро безпеки на транспорті США, там стежать за розвитком подій навколо катастрофи і можуть домагатися участі в її розслідуванні як акредитований представник відповідно до міжнародного права, бо літак був сертифікований у США.

Як сказав речник установи Крістофер О’Ніл, якого цитує агентство «Ройтерз», бюро «дотримується стандартних процедур розслідування міжнародних авіаційних нещасних випадків, включно з давніми обмеженнями відповідно до ембарго щодо конкретних країн».

«Відповідно до узвичаєних процедур, НББТ співпрацює з Державним департаментом та іншими відомствами, щоб визначити найкращий порядок дій», – додав речник.

Як зазначає агентство, американська установа останніми часами не брала участі в розслідуваннях аварій в Ірані літаків, сертифікованих у США.

За міжнародними правилами, розслідування обставин авіаційних катастроф зазвичай веде країна, де сталася подія, і до нього мають залучатися, зокрема, представники країн, із яких походить авіакомпанія, якій належав літак, чи компанії з яких виробляли й сертифікували сам аварійний літак і його двигуни. Це означає, що, крім Ірану й України, до розслідування мали б залучити, зокрема, Францію, де працює виробник двигунів, французько-американська компанія CFM International, і США, де розташований виробник літака, компанія Boeing.

Наразі не відомо, яким чином було б можливо виконати останню вимогу через вкрай напружені американсько-іранські відносини, а також через чинні санкції США проти Ірану. В Тегерані вже заявляли, що не віддадуть «Боїнгові» на дослідження чорні скриньки літака.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.