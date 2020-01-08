Зеленський повідомив, як Україна візьме участь у розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані

Президент України Володимир Зеленський повідомив після позачергового засідання уряду, як Україна візьме участь у розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані.

«Сьогодні ввечері до Ірану вилітає наш літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Серед них – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та «Міжнародних авіаліній України». Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих в авіакатастрофі», – мовиться в повідомленні в президентському фейсбуці.

«Проводжу постійні консультації з нашими іноземними партнерами. Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу», – заявив Зеленський.

Раніше 8 січня президент дав доручення генеральному прокуророві України відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи українського літака в Тегерані. «Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії», – заявив він.

Також раніше 8 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини. А прем’єр-міністр України Олександр Гончарук повідомляв, що Україна готує до відрядження до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції і для розслідування причин катастрофи.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.

Через катастрофу Володимир Зеленський, який перебував в Омані, заявив, що перериває своє перебування там.