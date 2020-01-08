Катастрофа українського літака в Ірані: наслідки для МАУ і Коломойського

Літаки авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» раніше жодного разу не зазнавали катастроф, їхні пасажири ніколи не гинули. Тепер, після загибелі українського Boeing 737 в Ірані з’явилися різноманітні версії її причин та наслідків. Через причетність бізнесмена Ігоря Коломойського до МАУ, у ЗМІ з’явилися навіть припущення щодо можливого впливу трагічної події на політику в Україні. Але раніше у катастрофи потрапляли літаки інших українських компаній, нагадують авіаексперти. Тоді причини і наслідки були різними, тож і тепер не варто поспішати з висновками, наголошують фахівці.

2003 року в Туреччині впав пасажирський Як-42 авіакомпанії «Українські середземноморські авіалінії». Загинули 12 членів екіпажу з України, флайт-менеджер із Білорусі і 62 іспанських військових. Літак був орендований Міністерством оборони Іспанії і здійснював нерегулярне перевезення іспанських військових, які служили у військах міжнародної коаліції в Афганістані.

Міністр оборони Іспанії Федеріко Трійо відмовився брати на себе відповідальність за цю трагедію, водночас опозиція звинувачувала іспанське міноборони в недбалій перевірці української авіакомпанії.

У 2002 році Ан-140 авіакомпанії «Аероміст-Харків» під час чартерного рейсу з Харкова до іранського міста Ісфахан, на висоті 3000 метрів над рівнем моря зіткнувся з горою. Загинули 6 членів екіпажу та 38 пасажирів, переважно українські та російські авіаконструктори і науковці з АНТК імені Антонова.

Причиною авіакатастрофи оголошено помилки екіпажу та відсутність взаємодії з диспетчерами після виявлення проблем.

1997 року пасажирський літак Як-42 української авіакомпанії «Аеросвіт», під час перельоту маршрутом Київ-Одеса-Салоніки, у важких погодних умовах зіткнувся зі схилом гори поблизу грецького міста Салоніки. Загинули 8 членів екіпажу і 62 пасажири.

На борту були 30 українців, 34 греки, троє росіян, два поляки і один німець. Більшість пасажирів летіли до Греції відзначати Різдво.

Розслідування, проведене грецькою комісією з повітряних аварій та безпеки авіації, назвало кілька головних причин трагедії. Причинами були невірні вказівки диспетчерів і помилки пілотів, які не мали досвіду польотів в Салоніки. Літак збився з курсу, пролетів аеропорт Салонік, а коли пілот помітив наближення до землі і намагався відвернути трагедію, було пізно. Двох грецьких диспетчерів засудили за ненавмисне вбивство та порушення правил роботи до 5 років в'язниці.

Катастрофа Boeing 737​ і політика

Boeing 737, який зазнав катастрофи в Ірані, був побудований 2016 року, а останнє технічне обслуговування він пройшов 6 січня 2020 року, повідомили в МАУ. Причини катастрофи поки лишаються нез’ясованими.

До Ірану вирушили фахівці експертної та пошуково-рятувальної груп, вони будуть залучені до розслідування причин трагічної події. Готовність надати допомогу у розслідування висловила літакобудівна компанія «Боїнг» зі США. Але очільник управління цивільної авіації Ірану заявив, що Іран не надасть «Боїнгу» чорну скриньку з українського літака, повідомило іранське офіційне інформагентство Mehr.

Події пов’язані з катастрофою українського літака висвітлюють переважна більшість світових ЗМІ. Серед них і газета The New York Times, яка припускає, що трагедія може вплинути також і на українську політику.

«Авіакатастрофа може зачепити за живе політику України, адже МАУ через мережу офшорів частково належить Коломойському, який має тісні зв’язки з президентом України Володимиром Зеленським», – пише видання.

Але наслідки катастрофи для компанії МАУ залежатимуть від результатів її розслідування. Воно має бути міжнародним, за участі іноземних фахівців, а також представників української авіаційної адміністрації та авіакомпанії, зауважує у коментарі Радіо Свобода директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Без «чорних скриньок» не можна достеменно встановити причину катастрофи. Має бути проведене розслідування

«Кожен літак є застрахованим. В залежності від того, в чому є причина, відповідно різними можуть бути наслідки. Наприклад, це можуть бути непереборні фактори, чи втручання військової сили. Але якщо винна авіакомпанія, то наслідки будуть зовсім іншими. До того ж ступінь провини може бути комплексною. Може бути вина і аеропорту, і ще когось. Без «чорних скриньок» не можна достеменно встановити причину катастрофи. Має бути проведене розслідування. До нього, безумовно, мають бути залучені представники і авіакомпанії, і представники відповідного органу, який давав дозвіл на експлуатацію – Державіаслужба. Без повної комплексної перевірки важко говорити про наслідки», – каже експерт.

На Україну очікує низка перевірок авіабезпеки – експерт

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» працює з 1992 року і її літаки жодного разу не потрапляли в катастрофи. Boeing 737, який зазнав катастрофи в Ірані, можна вважати новим, порівняно із багатьма повітряними суднами що використовують і в Україні і за кордоном, він зовсім недавно пройшов перевірку.

До завершення розслідування причин авіакатастрофи не можна говорити про відповідальність МАУ, наголошує у розмові з Радіо Свобода засновник компанії «Авіаплан» Євген Трескунов.

Для України – це погана ситуація, але професійне розслідування за міжнародними нормами дозволить максимально уникнути негативних наслідків

«Для України – це погана ситуація, але професійне розслідування за міжнародними нормами дозволить максимально уникнути негативних наслідків. Має значення, як було забезпечене страхування. Багато залежить від масштабу компанії. У випадку з «Українськими середземноморськими авіалініями» Україна їх практично позбавила сертифікату експлуатанта і зупинила їхню діяльність. Для самої України це нічого не міняло, оскільки на території держави компанія діяльності практично не здійснювала і мала невелику кількість літаків. Я сподіваюся, що зараз наші уряд та Державіаслужба України будуть діяти максимально ефективно і професійно, з урахуванням міжнародних вимог. У нас в Україні є регіональний центр ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації – ред.). До складу цієї організації входять уряди країн, відповідно вона має міжнародний вплив. Тому є сподівання, що все буде організовано максимально професійно і ми отримаємо реальну відповідь. За результатами буде видно, і хто має відповідати, і які норми та правила мають застосовуватися», – говорить авіаексперт.

На весні 2020 року має відбутися планова перевірка ІКАО державної системи нагляду за безпекою польотів в Україні, нагадує Євген Трескунов. Він припускає, що через катастрофу Boeing 737 в Ірані відбудуться також позапланові перевірки українських авіакомпаній з боку SAFA (Програма ЄС з оцінки рівня безпеки польотів іноземних літаків – ред.).Також, за словами експерта, авіаційна адміністрація США може одразу після ІКАО перевірити компанії, що здійснюють перельоти з України до Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський 8 січня дав доручення генеральному прокуророві України відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи українського літака в Тегерані.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи і визначення її причини.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 із Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.

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