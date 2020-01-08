Змінити дату вильоту з Тегерана порадили в авіакомпанії «МАУ» – українець, який міг летіти рейсом PS 752

Український політичний аналітик, сходознавець Андрій Бузаров розповів Радіо Свобода, що міг бути серед пасажирів рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи після вильоту з аеропорту Тегерана.

«Від початку я планував вилетіти 8-го числа, оскільки конференція (учасником якої був Бузаров – ред.) закінчувалася 7-го числа. Але я вирішив узяти квитки на пізнішу дату, в самій «МАУ» мені порадили взяти на 9-те число, оскільки квитки були дешевші. Та і я хотів ще день побути в Тегерані, подивитися пам’ятки», – сказав Бузаров.

Він не відкидає жодної з версій падіння літака, водночас вказуючи на те, що атаку американських баз в Іраку з території Ірану і катастрофу українського літака відділяють у часі кілька годин.

«Я би не політизував все, що відбувається, в тому числі і цю авіакатастрофу. Не можна виключати і нещасного випадку», – сказав Андрій Бузаров.

Значна кількість світових авіакомпаній змінюють маршрути своїх рейсів, щоб уникнути прольоту над територіями, потенційно небезпечними через посилення напруженості між США та Іраном.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

У МАУ заявили, що літак був справний і пройшов планову передпольотну перевірку 6 січня.

У РНБО заявили, що на борту літака були 11 українців.