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08 січня 2020, Київ 15:16
Новини | Події

Змінити дату вильоту з Тегерана порадили в авіакомпанії «МАУ» – українець, який міг летіти рейсом PS 752

Андрій Бузаров, експерт-міжнародник

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Український політичний аналітик, сходознавець Андрій Бузаров розповів Радіо Свобода, що міг бути серед пасажирів рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи після вильоту з аеропорту Тегерана.

«Від початку я планував вилетіти 8-го числа, оскільки конференція (учасником якої був Бузаров – ред.) закінчувалася 7-го числа. Але я вирішив узяти квитки на пізнішу дату, в самій «МАУ» мені порадили взяти на 9-те число, оскільки квитки були дешевші. Та і я хотів ще день побути в Тегерані, подивитися пам’ятки», – сказав Бузаров.

Він не відкидає жодної з версій падіння літака, водночас вказуючи на те, що атаку американських баз в Іраку з території Ірану і катастрофу українського літака відділяють у часі кілька годин.

«Я би не політизував все, що відбувається, в тому числі і цю авіакатастрофу. Не можна виключати і нещасного випадку», – сказав Андрій Бузаров.

Олексій Гончарук
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В Ірані впав український літак – відео з місця авіакатастрофи
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В Ірані впав український літак – відео з місця авіакатастрофи

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Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

У МАУ заявили, що літак був справний і пройшов планову передпольотну перевірку 6 січня.

У РНБО заявили, що на борту літака були 11 українців.

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