Передача інформації з літака МАУ в Ірані «аномально» обірвалася до його падіння – експерт

Літак «Міжнародних авіаліній України» в небі над Іраном перестав передавати дані про своє розташування не в момент падіння, а за деякий час до нього. На цей факт, як на нетиповий для авіакатастроф, вказує експерт з міжнародного авіаційного права Андрій Козлов в інтерв’ю Радіо Свобода. При цьому він наголошує, що не висуває жодних версій трагедії через украй недостатню кількість інформації про неї.

«Є сайт Flightradar24, який фіксує інформацію, що її передають вторинні відповідачі, які є на борту повітряних суден. Вторинний відповідач передає інформацію про рейс, про тип повітряного літака і те, куди він прямує, а також – про курс, висоту і швидкість. Річ у тім, що показники літака обриваються на висоті 8 тисяч футів, це 2400 метрів. Видно, що швидкість є постійною, висота польоту – нормальною, але раптом передача цієї інформації обривається. Найбільш імовірним у такій ситуації є те, що раптово вимкнулася вся електрика (на борту літака). Чи могло це бути спричинено аварією та пожежею на борту – досить сумнівно», – сказав Козлов.

За його словами, якщо ж передача даних обривається на цілком нормальній висоті – «теоретично це може означати імовірний одномоментний вплив якогось фактору».

«Це єдиний факт про який я можу і хочу говорити. Щодо решти – замало інформації, і говорити про інше було би непрофесійно», – наголосив експерт, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про імовірні причини катастрофи.

ітак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини.