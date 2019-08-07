МЗС повідомило деталі ракетної атаки, в якій постраждав український літак у Лівії

Український транспортний літак, який перебував на розвантаженні в аеропорту міста Місрата в Лівії, був обстріляний ракетами 6 серпня о 0:17 за місцевим часом. Про це Радіо Свобода повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У зовнішньополітичному відомстві уточнили, що літак виконував рейс з метою транспортування гуманітарного вантажу для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії та за наявності відповідних дозволів.

«Внаслідок атаки була знищена хвостова частина літака, легко поранено оператора екіпажу судна, а також знищено паспортні документи штурмана. Екіпаж судна у повному складі було евакуйовано в безпечне місце», – ідеться в повідомленні.

Департамент консульської служби МЗС та посольство України в Тунісі у взаємодії з експлуатантом судна вживають заходів консульського реагування: встановлення контакту з членами екіпажу літака, надання необхідної допомоги, документування штурмана, а також поверненням громадян України на батьківщину.