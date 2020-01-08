У Борисполі вшанували пам'ять загиблих членів екіпажу українського літака, який 8 січня зазнав катастрофи в Ірані. До фотографій загиблих пілотів та бортпровідників їхні колеги з інших рейсів принесли квіти та запалили свічки. Літак української авіакомпанії «Міжнародні авіаційні лінії» (МАУ) Boeing 737 зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані. Лайнер виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Причини катастрофи поки що не відомі. (Відео Reuters / «Настоящее время»)