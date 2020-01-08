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08 січня 2020, Київ 22:52
Відео

Падіння літака в Ірані: у Борисполі вшанували пам'ять членів екіпажу – відео

Падіння літака в Ірані: у Борисполі вшанували пам'ять членів екіпажу – відео
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У Борисполі вшанували пам'ять загиблих членів екіпажу українського літака, який 8 січня зазнав катастрофи в Ірані. До фотографій загиблих пілотів та бортпровідників їхні колеги з інших рейсів принесли квіти та запалили свічки. Літак української авіакомпанії «Міжнародні авіаційні лінії» (МАУ) Boeing 737 зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані. Лайнер виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Причини катастрофи поки що не відомі. (Відео Reuters / «Настоящее время»)

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