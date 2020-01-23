Помпео підтвердив, що збирається відвідати Україну

Державний секретар США Майк Помпео пітвердив у інтерв’ю Bloomberg, що збирається невдовзі прийхати в Україну.

«Я планував це ще раніше. У мене вже була запланована поїздка, але тоді у нас виникли проблеми на Близькому Сході, якими я мав займатися. Хоча ці проблеми ще не вирішені і там ще багато роботи, я планую невдовзі поїхати до України», – зазначив Помпео.

Він, однак, не уточнив дати візиту.

Як раніше повідомили Радіо Свобода дипломатичні джерела у МЗС Білорусі, Помпео прибуде до України 30 січня.

30 грудня Держдепартамент США повідомив, що Майк Помпео мав 3 січня приїхати з візитом до Києва і зустрітися з керівництвом держави, представниками релігійних організацій, громадянського суспільства і бізнесу. Планувалася також його участь у вшануванні пам’яті загиблих на Донбасі.

Після України Помпео планував протягом 3-7 січня відвідати Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр. Але 1 січня це турне перенесли на невизначений «найближчий час» через необхідність перебувати в Вашингтоні і реагувати на ситуацію в Іраці, де перед тим стався напад на посольство США в Багдаді, і гарантувати безпеку американців на Близькому Сході.