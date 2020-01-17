Помпео: США перевірять заяви про можливе стеження за Йованович

Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що Держдепартамент перевірить, чи була в небезпеці колишня посол США в Україні Марі Йованович у час свого перебування в Києві.

Помпео сказав про це 17 січня, через кілька днів після оприлюднення документів, що свідчать про можливе стеження за Йованович, яку відкликали в травні 2019 року.

«Ми зробимо все необхідне, щоб оцінити, чи щось було. Підозрюю, що багато з оприлюднених повідомлень виявляться неправдивими, але наш обов’язок, мій обов’язок як державного секретаря – гарантувати, щоб ми оцінили і розслідували», – сказав Помпео.

Напередодні в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про початок розслідування щодо можливого стеження за Йованович.

У повідомленні МВС України вказано, що справа відкрита через матеріали, опубліковані 14 січня комітетом із розвідки Палати представників Конгресу США в рамках процедури про імпічменту президента Дональда Трампа. Йдеться зокрема про листування колишнього помічника юриста Трампа Руді Джуліані Лева Парнаса з українськими політиками і людьми з оточення Трампа.

Епізод, який можна трактувати як визнання в стеженні за Йованович, міститься в листуванні між Парнасом і кандидатом у Конгрес від республіканців Робертом Гайдом.

Гайд ділився з Парнасом, який виконував різні доручення Джуліані, негативною думкою про Йованович, а також писав, що його українські партнери можуть допомогти відстежити переміщення посла.

Марі Йованович, яку минулого року несподівано відкликали з посади посла США в Україні, раніше повідомляла конгресовому розслідуванню у справі імпічменту президента Дональда Трампа, що напередодні відкликання відчувала брак підтримки з боку Державного департаменту, а після того – загрозу з боку Трампа.

Палата представників під керівництвом демократів у грудні звинуватила Трампа у зловживанні владою задля особистої вигоди, а також у перешкоджанні Конгресу.

Трамп заперечує звинувачення. Він назвав процедуру імпічменту «полюванням на відьом».