Розслідування щодо можливого стеження за послом США в Україні мають проводити і в Україні, і в США, вважають експерти

У Вашингтоні закликають розслідувати заяви Лева Парнаса, адвоката і бізнесмена, соратника Руді Джуліані, юриста президента США Дональда Трампа, про можливе незаконне стеження за Марі Йованович, коли вона була послом США в Україні.

«Абсолютно існує необхідність у розслідуванні. Питання полягає в тому, чи слід проводити розслідування у США чи в Україні, – заявила «Голосові Америки» Мелінда Герінґ, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради (недержавного дослідницького центру у США). – Багато людей тут сумніваються, що українці зможуть докопатися до суті. Необхідно і тут (у США – ред.) розслідувати. Державному департаментові треба поставитися до цього дуже серйозно і з’ясувати, що сталося».

Герінґ також висловила розчарування, що Держдепартамент США не захистив свого дипломата.

«Багато хто розчаровано зітхнув, що від держсекретаря (Майка) Помпео не пролунало жодного слова. Державний департамент нічого не сказав, щоб її захистити», – додала Мелінда Герінґ.

Водночас Майкл Карпентер, старший директор Центру Пенна-Байдена, більш скептичний щодо заяв Парнаса. Втім, він також вважає за необхідне розслідувати справу хоча б тому, щоб довести, що це – неправда.

«З одного боку, я вважаю, що варто розслідувати, бо деякі звинувачення, особливо про електронне спостереження і фізичне стеження, викликають занепокоєння. Але вчора ми чули по телебаченню Лева Парнаса, який описував його стосунки з містером Гайдом (Роберт Гайд, політик зі США, який посилав Парнасові зневажливі повідомлення про Йованович – ред.) і ставив під сумнів будь-які його твердження. Тому, можливо, все це надто перебільшене і щось із цього – просто бравада. Тим не менш, розслідування необхідне, щоб швидко це встановити, щоб хоча б сказати, от тут нічого немає», – сказав «Голосові Америки» Карпентер, який за часів президента Барака Обами був високопосадовцем у Міністерстві оборони США.

Раніше українська поліція повідомила, що почала розслідувати, чи було незаконне стеження в Україні за Марі Йованович, коли вона перебувала на посаді посла США в Україні.

Справу розслідують за підозрою в порушенні таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції і незаконному збиранні, зберіганні, використанні конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя.

Міністерство внутрішніх справ України також звернулося до Федерального бюро розслідувань США із запитом про надання матеріалів та інформації про осіб, які можуть бути причетні до можливого кримінального правопорушення.