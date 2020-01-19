На саміті в Берліні досягли прогресу щодо перемир'я в Лівії – Помпео

На саміті в Берліні, присвяченому конфлікту в Лівії, вдалося досягти прогресу щодо досягнення повного перемир'я, заявив державний секретар США Майк Помпео.

Він висловив сподівання, що такий розвиток подій приведе до відновлення роботи нафтової інфраструктури Лівії, заблокованої через конфлікт.

Помпео сказав про це 19 січня в столиці Німеччини, де зібралися лідери 11 країн.

Зі свого боку, канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що прихильники ворогуючих сторін погодилися, що перемир'я, погоджене в Тріполі минулого тижня, має бути перетворене на постійний режим припинення вогню, щоб дозволити запустити політичний процес.

За її словами, спеціальний комітет, до якого увійдуть п'ятеро військових від кожної зі сторін, буде моніторити перемир'я. Канцлер додала, що іноземні сили, активні в Лівії, зобов'язалися дотримуватися чинного ембарго ООН на постачання зброї й припинити поставки озброєнь.

Головною метою саміту було переконати уряди держав, які підтримують ворогуючі сторони в Лівії, відмовитися від постачання їм зброї, від фінансової підтримки і від надання допомоги військами.

Інша мета переговорів – забезпечити перемир'я між урядом у Тріполі, який користується підтримкою ООН, і збройними загонами командувача повстанською армією генерала Халіфи Хафтара, чий штаб розташований у Тобруці.

Саміт покликаний стимулювати політичні процеси, які запобігли б виникненню потоку біженців, подібно до сирійського.

Серед учасників сирійської зустрічі в Берліні були президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган, президент Франції Емманюель Макрон, італійський і британський прем'єри Джузеппе Конті і Борис Джонсон, держсекретар США Майк Помпео. У саміті беруть участь глава ООН Антоніу Ґутерріш і високопоставлені представники Європейського союзу, Африканського союзу і Ліги Арабських держав.

У Лівії в ніч на 12 січня було оголошене перемир'я між урядовими військами й армією генерала Халіфи Хафтара. Однак уже через кілька годин після вступу режиму припинення вогню в силу сторони конфлікту звинуватили одна одну в порушенні домовленостей.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муаммара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків і насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд у Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкурентна політична група на сході країни відмовилася його визнати.

Росія, за деякими повідомленнями, надсилає найманців на підтримку генерала Халіфи Хафтара, лідера опозиційної до уряду Лівійської національної армії. Москва офіційно заперечує цю підтримку.

У квітні сили Хафтара, якого підтримують Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати і, за припущеннями, російські найманці, почали наступ на столицю.

Туреччина, яка є членом НАТО, підтримує Уряд національної єдності в Тріполі.