На сході Лівії за наказом Хафтара припинене відвантаження нафти

Напередодні міжнародної конференції по Лівії, яка відбудеться 19 січня в Німеччині, лівійські термінали на східному узбережжі припинили відвантаження нафти, повідомила «Німецька хвиля». Наказ був відданий командувачем Лівійської національній армії генералом Халіфою Хафтаром.

Лівійська національна корпорація виступила із закликом не використовувати нафту як інструмент політичного тиску.

16 січня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з Хафтаром у Бенгазі на сході Лівії заявив, що генерал погодився укласти перемир’я і дотримуватися режиму припинення вогню. Трьома днями раніше Хафтар залишив Москву після тривалих переговорів із міжнародно визнаним прем’єр-міністром Лівії Фаїзом Сараджем, відмовившись підписувати спільний документ і пославшись на необхідність консультацій із прихильниками.

Хафтар також підтвердив Маасу, що готовий приїхати до Берліна 19 січня на саміт щодо Лівії під егідою ООН. Раніше про свою участь у конференції заявив і Фаїз Сарадж.

Раніше в січні Туреччина стала відправляти свої війська на допомогу уряду Сараджа. Громадянська війна в Лівії розпочалася після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році.