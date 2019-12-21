США: участь російської ПВК Вагнера підсилює конфлікт в Лівії

Високопосадовець Держдепартаменту США заявив агентству Reuters, що у Вашингтоні стурбовані посиленням конфлікту в Лівії і зростанням числа російських найманців у цій країні.

США, як і раніше, визнають лівійський уряд національної згоди на чолі з Файєзом аль-Серраджем. Разом з тим, Вашингтон не підтримує в цьому конфлікті жодну зі сторін, спілкуючись з усіма учасниками, які можуть вплинути на укладення угоди. Однак, занепокоєння США викликає «загострення військового протистояння».

«У зв'язку зі зростанням кількості повідомлень про сили ПВК (приватної військової компанії) «Вагнер» і найманців на місцях, ми думаємо, що це змінює загальний вигляд конфлікту і підсилює його», – сказав співрозмовник, який говорив на умовах анонімності.

Очолювану маршалом Халіфою Хафтаром так звану Лівійську національну армію підтримують Єгипет, ОАЕ і віднедавна російські найманці. Про це говорять дипломати і представники Тріполі. Це питання обговорювалося під час недавніх переговорів держсекретаря Майка Помпео і його російського колеги Сергія Лаврова.

Помпео заявив, що військового розв’язання цього конфлікту не існує, і що Вашингтон закликав інші країни не надсилати зброю до Лівії. Держсекретар нагадав Сергію Лаврову про ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

Представник Держдепартаменту додав, що участь вагнерівців не змінила розстановку сил на користь Хафтара. «Це сприяє конфлікту, який веде до загибелі більшої кількості людей, до збільшення збитків для цивільного населення, для інфраструктури, аеропортів, лікарень... Але в той же час, ми не бачимо, що Хафтар перемагає», – додало джерело.

Польовий командир, маршал Халіфа Хафтар має подвійне американське і лівійське громадянство. Він командує Лівійською народною армією, яка під його керівництвом змістила дев’ять муніципальних рад, замінивши їх військовою адміністрацією. Таким чином у травні 2019 року в Лівії почалася Друга громадянська війна.

У березні 2015 року Халіфа Хафтар був призначений командувачем військами, які підпорядковуються обраному законодавчому органу, Лівійській палаті представників.