В Німеччині триває саміт через події в Лівії: зібралися представники понад 10 країн

Високопосадовці з понад 10 країн, в тому числі Росії, Туреччини, Франції та Сполучених Штатів зібралися 19 січня в Берліні для переговорів щодо ситуації в Лівії.

Захід організувала канцлерка Німеччини Анґела Меркель за підтримки ООН у спробі переконати лідерів причетних країн припинити підживлювати конфлікт у Лівії своїми військовими, зброєю та фінансовою підтримкою.

Організатори перемовин висловили сподівання, що всі сторони дійдуть згоди щодо припинення вогню та зобов’язань не роздмухувати конфлікт у північно-африканській країні.

Також очікувалася присутність лідерів визнаного ООН Уряду національної єдності Лівії та очільника бунтівного угруповання «Лівійська національна армія» Халіфи Хафтара.

Президент Туреччини Тайїп Ердоган, прямуючи на саміт, закликав інших лідерів не жертвувати надіями на припинення вогню «заради амбіцій тих, хто торгує кров’ю та хаосом».

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Туреччина та її союзник Катар підтримують Уряд національної єдності в Тріполі.

Водночас ООН та західні країни критикують і Анкару, і Москву за те, що їхні дії підживлюють громадянський конфлікт. За повідомленнями, Росія надсилає своїх найманців на підтримку генерала Хафтара. У Кремлі ці звинувачення відкидають.

Як повідомляють західні ЗМІ, попередній варінт ком’юніке, оприлюднений вранці 19 січня, закликає сторони протистояння утриматися від нападів на нафтову інфраструктуру.

За словами дипломатів та містом ком’юніке, основна мета Німеччини та ООН – змусити уряд та повстанців у Лівії погодитися щодо припинення вогню та механізму моніторингу як перші кроки до миру.

Цей документ, за повідомленням, визнає базовану в Тріполі державну компанію NOC єдиною, яка маю право продавати лівійську нафту.

Один із представників уряду США, який прибув до Берліну разом із державним секретарем Майком Помпео, сказав журналістам, що конфлікт у Лівії починає нагадувати громадянську війну в Сирії, яка коштувала життя сотням тисяч людей і спричинила наплив біженців на Європу.

«Думаю, все настільки складно і всі налаштовані так вперто, що я маю дуже стримані очікування від самого початку», – сказав неназваний чиновник напередодні саміту.

18 січня лівійські термінали на східному узбережжі припинили відвантаження нафти. Наказ віддав командувач «Лівійської національної армії» генерал Халіфа Хафтар.

16 січня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з Хафтаром у Бенгазі на сході Лівії заявив, що генерал погодився укласти перемир’я і дотримуватися режиму припинення вогню. Хафтар також підтвердив Маасу, що готовий приїхати до Берліна 19 січня на саміт щодо Лівії під егідою ООН.

Раніше в січні Туреччина стала відправляти свої війська на допомогу уряду Сараджа. Громадянська війна в Лівії розпочалася після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році.