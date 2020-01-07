Війна в Лівії: сили генарала Хафтара заявляють, що захопили стратегічне прибережне місто

Опозиційні сили в Лівії заявляють, що отримали контроль над містом Сірте. Таку заяву самопроголошена «Лівійська національна армія» зробила 6 січня. Перед тим, за повідомленнями, повстанці «ЛНА» стрімко просунулися в напрямку цього стратегічно важливого прибережного міста.

Підтримуваний ООН Уряд національної єдності, який базується в Тріполі, наразі не коментував ці повідомлення.

Сірте перебував під контролем сил Уряду національної єдності з того часу, як звідти вибили бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» у 2016 році.

Інформаційна агенція Reuters цитує неназваного мешканця міста, який каже, що бачив конвої з бійців «Лівійської національної армії» у Сірте.

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«Вони тепер контролюють велику частину міста. Ми також чуємо постріли», – сказав співрозмовник журналістів.

Також 6 січня представник ООН у Лівії Гасан Саламе заявив, що сили, які підтримують командира «ЛНА» Халіфу Хафтара, можуть бути причетні до нападу на військову академію в Тріполі 4 січня. Внаслідок неї загинули щонайменше 30 кадетів.

Виступаючи на брифінгу, Саламе закликав іноземні війська «триматися подалі від Лівії».

5 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив каналу CNN Turk, що відправив військові підрозділи до Лівії із завданням «координації» та допомоги в розбудові операційного центру.

У відповідь Росія заявила про необхідність скликати засідання Ради безпеки ООН.

Туреччина, яка є членом НАТО, підтримує Уряд національної єдності в Тріполі.

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Росія, за деякими повідомленнями, надсилає найманців на підтримку генерала Халіфи Хафтара, лідера опозиційного уряду угруповання «Лівійська національна армія». Москва офіційно заперечує цю підтримку.

У квітні сили Хафтара, якого підтримують Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати та, за припущеннями, російські найманці, почали наступ на столицю.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муамара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків та насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкуруюча політична група на віддаленому сході країни відмовилася його визнати.