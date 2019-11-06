NYT: в Лівію прибули близько 200 російських найманців, серед них – снайпери

За останні півтора місяці в Лівію прибули близько 200 російських найманців, в тому числі кілька снайперів, пише The New York Times із посиланням на високопоставлених лівійських чиновників і західних дипломатів.

Як розповів співрозмовник видання в структурах безпеки Євросоюзу, лівійські лікарі все частіше спостерігають у постраждалих поранення без вихідного отвору, характерні для зброї, якою зазвичай користуються російські снайпери. А самі рани схожі на ті, що їх зазнавали учасники збройного конфлікту на Донбасі.

За словами джерел The New York Times, снайпери, що беруть участь у конфлікті в Лівії, належать до російської приватної військової компанії «ПВК Вагнера».

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Бойові дії в Лівії тривають вже кілька років, однак офіційно Росія не бере в них участі.

Російські найманці надають військову підтримку військам генерала Халіфи Хафтара, які взяли в облогу столицю країни Тріполі. Саме місто контролює визнаний міжнародним співтовариством уряд національної згоди. Підтримку йому надають західна коаліція на чолі зі США і Туреччина.

У березні The Telegraph писав, що чисельність найманців «Вагнера» в Лівії становить не менш як 300 осіб.

25 вересня агентство Bloomberg повідомило про перекидання в країну більше ніж сотні бійців «ПВК Вагнера». Через тиждень російське видання «Медуза» повідомило, що кілька десятків російських найманців загинули під час авіанальоту в Лівії.

У листопаді минулого року соратник російського президента Володимира Путіна, підприємець Євген Пригожин, якого пов’язують з «ПВК Вагнера», був присутній на офіційних переговорах у Кремлі між міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і генералом Хафтаром.