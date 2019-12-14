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15 грудня 2019, Київ 00:05
Новини | Міжнародні

У Тріполі відновилися важкі бої за контроль над столицею Лівії

Зруйнована боями будівля в Тріполі, Лівія, квітень 2019 року

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Столиця Лівії Тріполі опинилася 14 грудня в центрі важких боїв між військами, лояльними до командира так званої «Лівійської національної армії» Халіфи Хафтара, і повстанцями, яких підтримує визнаний ООН уряд національної згоди.

Бої почалися через два дні після того, як Хафтар заявив про початок «вирішальної битви» за Тріполі. Минуло майже вісім місяців після того, як він почав наступ на лівійську столицю Тріполі, щоб забрати місто з-під контролю уряду національної згоди.

Сили Хафтара стверджують, що взяли під контроль одне з міст на південь від столиці Лівії, але в Тріполі це заперечують.

Всередині будинку, пошкодженого обстрілами під час боїв між силами командира Халіфи Хафтара та визнаного ООН уряду Тріполі, 15 квітня 2019 року
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Нинішні бойові дії можуть призвести до чергового сплеску насильства у Лівії, яка потерпає від насильства, політичної нестабільності і боротьби за владу відтоді, як в 2011 році був повалений і убитий багаторічний правитель Муаммар Каддафі.

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