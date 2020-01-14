У Тріполі відчувається напруженість після того, як лідери двох ворогуючих центрів влади розділеної Лівії не змогли домовитися про перемир'я в Москві. Війська визнаного міжнародним співтовариством Уряду національної згоди приведені в підвищену бойову готовність. Не виключено, що супротивники («Лівійська національна армія») відновлять наступ на місто. Міжнародні посередники не залишають надію схилити ворогуючі сторони до компромісу. Чергова спроба має бути зроблена 19 січня в Берліні. Там відбудеться конференція з участю двох лівійських урядів, а також представників ООН, США, Британії, Франції, Китаю, Італії, Росії та Туреччини. (Відео Reuters)