Лівія: 28 людей загинуло внаслідок авіаудару по військовій школі

28 людей загинули внаслідок авіаційного удару по військовій школі в столиці Лівії Тріполі, заявив 4 січня підтримуваний ООН уряд цієї держави.

«Повітряний напад на військову школу в Тріполі вбив 28 кадетів і поранив ще десятки», – повідомив речник Міністерства охорони здоров’я Уряду національної єдності Амін аль-Гашемі.

Інший речник цього відомства Малік Мерсет повідомив інформаційній агенції AP, що напад стався в районі столиці Хадаба на південь від центру міста, де вже кілька місяців тривають бої.

За словами Мерсета, 37 людей зазнали поранень і були доправлені до найближчих лікарень.​

Уряд у Тріполі поклав відповідальність за напад на самопроголошену «Лівійську національну армію». Угруповання наразі не коментувало цей випадок.

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Бої в столиці Лівії між «ЛНА», яка підпорядковується генералу Халіфі Хафтару та проурядовими силами тривають з квітня 2019 року. Наразі Уряд національної єдності утримує контроль над містом.

У квітні сили Хафтара, якого підтримують Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати та, за припущеннями, російські найманці, почали наступ на столицю.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муамара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків та насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкуруюча політична група на віддаленому сході країни відмовилася його визнати.