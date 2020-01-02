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02 січня 2020, Київ 23:53
Новини | Міжнародні

Трамп – Ердогану: «сторонні сили» намагаються ускладнити ситуацію в Лівії

Президент США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган, Лондон, 4 грудня 2019 року

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Президент США Дональд Трамп сказав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану в телефонній розмові 2 січня, що «сторонні сили» ускладнюють ситуацію в Лівії. У повідомленні Білого дому про зміст цієї розмови не було вказано, які саме країни чи утворення має на увазі Трамп.

Раніше 2 січня турецький парламент на екстреній сесії підтримав пропозицію про однорічний мандат на розміщення військ Туреччини на території Лівії. Анкара стверджує, що таке розгортання є життєво важливим для захисту інтересів Туреччини в Лівії та на сході Середземномор’я.

Міжнародні аналітики припускають, що турецькі сили можуть загострити конфлікт в Лівії.

Базований у Тріполі уряд національної згоди прем’єр-міністра Фаїза аль-Сараджа бореться за владу з силами генерала Халіфи Хафтара, що базується на сході Лівії.

Лояльні до Хафтара сили, якого підтримують Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати та російські найманці, в квітні почали наступ на Тріполі з метою захопити столицю.

Війська лівійського генерала Халіфи Хафтара
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що уряд національної згоди попросив Анкару розгорнути свої сили у Лівії.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муамара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків та насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкуруюча політична група на віддаленому сході країни відмовилася його визнати.

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