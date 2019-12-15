Ердоган погрожує закрити базу США в разі запровадження санкцій проти Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив закрити ключову американську військову базу в разі, якщо Вашингтон запровадить санкції у відповідь на купівлю Анкарою російських систем протиповітряної оборони.

Ердоган заявив про це 15 грудня в інтерв’ю телеканалу A Haber.

Турецька авіабаза «Інджирлик» протягом десятиліть була стратегічним об’єктом для сил США і НАТО.

Відносини між Туреччиною і США погіршилися після спроби державного перевороту у 2016 році, в якому Ердоган звинуватив турецького бізнесмена, що живе в еміграції у США.

Відносини ще більше погіршилися, коли Ердоган заявив, що купуватиме в Росії ракетний комплекс С-400. Вашингтон наполягає, що система становить загрозу для американських винищувачів F-35, які використовують «Інджирлик».

Наступ Туреччини в Сирії в жовтні, ціллю якого стали курдські сили, викликав критику як республіканців, так і демократів у Конгресі.

Минулого тижня комітет Сенату США підтримав законопроєкт про запровадження проти Туреччини санкцій, зокрема, через купівлю С-400.