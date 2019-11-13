Трамп заявив про «чудову зустріч» із Ердоганом у Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявляє, що купівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 створює «серйозні виклики», які, він сподівається, можна вирішити.

Трамп сказав про це 13 листопада після того, як провів, за його словами, «чудову і дуже продуктивну» зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі.

Відповідаючи на питання про подальшу долю спільної програми з виробництва винищувачів F-35, Трамп зазначив, що для продовження співпраці є безліч альтернатив. «За моїми прогнозами, ми що-небудь придумаємо», – підкреслив Трамп.

Президент США також повідомив, що країни планують розширити торговельну співпрацю. Перед переговорами Трамп нагадав, що на сьогоднішній день торгівля між країнами становить 20 мільярдів доларів. Передбачається, що обсяг може бути розширений до 100 мільярдів доларів.

Переговори проходять на тлі серйозного ускладнення відносин між двома країнами після початку турецької військової операції на півночі Сирії. Вашингтон виключив Анкару з програми F-35 після того, як Туреччина придбала російські зенітно-ракетні комплекси С-400.