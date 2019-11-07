Трамп прийме Ердогана у Білому домі 13 листопада

Президент США Дональд Трамп прийме свого турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана наступного тижня в Білому домі, попри розбіжності між двома країнами.

Як повідомляє офіс Ердогана, під час телефонної розмови «двоє лідерів підтвердили, що зустрінуться у Вашингтоні в середу 13 листопада».

Раніше Ердоган попереджав, що розглядає можливість скасування свого візиту через розбіжності зі США з приводу конфлікту в Сирії і нещодавнє рішення Палати представників Конгресу США, яка проголосувала за визнання масових убивств вірмен в Османській імперії в часи кінця Першої світової війни як геноциду вірменського народу.

Туреччина 9 жовтня розпочала військовий наступ на північному сході Сирії проти переважно курдських сил у цьому районі.

Тим часом, Трамп почав виводити американські війська на півночі Сирії, виступаючи проти кроків Туреччини і заявивши, що «Вашингтон не підтримує наступ».

США і НАТО також критикували Туреччину за купівлю ракетних комплексів С-400 у Росії.