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23 Жовтень 2019, Київ 09:55
Новини | Міжнародні

Туреччина заявляє, що необхідності починати нову операцію у Сирії нема

Анкара працюватиме в рамках домовленостей, досягнутих президентами Туреччини і Росії у Сочі, заявили у міноборони

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Наразі немає потреби у початку нової військової операції у Сирії, заявили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

У відомстві зазначили, що до кінця відведеного курдам 120-годинного періоду США повідомили, що сили курдських збройних формувань виведені з регіону.

У заяві наголошується, що надалі Анкара працюватиме в рамках домовленостей, досягнутих президентами Туреччини і Росії у Сочі.

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Туреччина. Сирія. Курдистан. Коротко про конфлікт на Близькому Сході

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що йому і президентові Туреччини Реджепові Таїпу Ердогану вдалося досягти «доленосного» рішення щодо військової операції Туреччини на північному сході Сирії. Сторони домовилися про спільне патрулювання на цій території.

Згідно з домовленістю, текст якої зачитав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, турецькі війська контролюватимуть ту частину 30-кілометрової зони біля кордону, яка опинилася під їхнім контролем у результаті операції, розпочатої Туреччиною на півночі Сирії два тижні тому.

В інших частинах 30-кілометрової зони буде введена російська військова поліція, а курдські збройні формування повинні будуть залишити цю зону. Після цього почнеться спільне російсько-турецьке патрулювання біля кордону.

Ескалація конфлікту: Туреччина ввела сухопутні війська на територію північного Сирії, у відповідь курди бомблять турецькі об'єкти – відео
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Ескалація конфлікту: Туреччина ввела сухопутні війська на територію північного Сирії, у відповідь курди бомблять турецькі об'єкти – відео

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Туреччина два тижні тому почала операцію проти курдських збройних загонів на півночі Сирії.

22 жовтня керівництво сирійських курдів повідомило, що вивело свої загони з 30-кілометрової зони біля кордону з Туреччиною. Це було однією з умов для того, щоб Туреччина припинила операцію.

Після її початку американські війська в Сирії залишили райони, прилеглі до турецького кордону, а в частину контрольованих курдами районів увійшли війська сирійського президента Башара Асада, підтримуваного Росією.

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