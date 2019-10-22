Росія й Туреччина домовилися про спільний патруль у Сирії, перемир’я продовжили

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що йому і президентові Туреччини Реджепові Таїпу Ердогану вдалося досягти «доленосного» рішення щодо військової операції Туреччини на північному сході Сирії. Сторони домовилися про спільне патрулювання на цій території.

Згідно з домовленістю, текст якої зачитав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, турецькі війська контролюватимуть ту частину 30-кілометрової зони біля кордону, яка опинилася під їхнім контролем у результаті операції, розпочатої Туреччиною на півночі Сирії два тижні тому.

В інших частинах 30-кілометрової зони буде введена російська військова поліція, а курдські збройні формування повинні будуть залишити цю зону. Після цього почнеться спільне російсько-турецьке патрулювання біля кордону.

Крім того, на переговорах продовжили термін дії перемир’я в регіоні, попередні домовленості про режим тиші, укладені після зустрічі Ердогана з віцепрезидентом США Майком Пенсом, мали перестати діяти о 22:00 за київським часом 22 жовтня.

За новими домовленостями, перемир’я продовжиться ще на 150 годин, починаючи із полудня 23 жовтня.

Ердоган 22 жовтня відвідав Сочі, де провів переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Переговори тривали шість годин, головною їхньою темою стала турецька військова операція на півночі Сирії.

За словами Путіна, в ході переговорів сторонам вдалося виробити спільний підхід до нормалізації ситуації на півночі Сирії. Рішення російський президент назвав «дуже важливими, якщо не доленосними».

За словами Ердогана, у так званій «зоні безпеки» на території Сирії біля кордону з Туреччиною може бути розміщена частина сирійських біженців, що зараз перебувають на території Туреччини.

Туреччина два тижні тому почала операцію проти курдських збройних загонів на півночі Сирії.

22 жовтня керівництво сирійських курдів повідомило, що вивело свої загони з 30-кілометрової зони біля кордону з Туреччиною. Це було однією з умов для того, щоб Туреччина припинила операцію.

Після її початку американські війська в Сирії залишили райони, прилеглі до турецького кордону, а в частину контрольованих курдами районів увійшли війська сирійського президента Башара Асада, підтримуваного Росією.