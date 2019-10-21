США не виводитимуть війська з Афганістану, як із Сирії – міністр оборони США

Міністр оборони США Марк Еспер заявив владі Афганістану, що Сполучені Штати лишаються відданими своїм «давнім зобов’язанням» щодо цієї країни. Про це він сказав 21 жовтня під час свого візиту до штабквартири місії НАТО «Рішуча підтримка» у Кабулі.

За словами голови Пентагону, США досі мають справу з «небезпечною терористичною загрозою», яка в Афганістані почалася з «Аль-Каїди», а наразі представлена кількома угрупованнями, серед яких «Талібан» та «Ісламська держава».

«Всі ці обставини мають запевнити наших афганських союзників та інших, що їм не варто хибно трактувати наші дії протягом останнього тижня щодо Сирії, які відрізняються від ситуації з Афганістаном», – заявив він.

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Еспер прибув до Кабула 20 жовтня – одночасно з неочікуваним візитом спікерки Палати представників Ненсі Пелосі та інших висопосадовців Конгресу. І Еспер, і Пелосі зустрілися з президентом Афганістану Ашрафом Гані і керівництвом військового контингенту США.

Візит відбувається на тлі виводу американських військових із Сирії. Після цього Туреччина розпочала військову операцію проти курдського ополчення в прикордонних сирійських районах. Раніше Вашингтон надавав військову підтримку сирійським курдам.

Цей крок президента Дональда Трампа, який наразився на критику низки американських політиків, також викликав у Кабулі тривогу через можливе аналогічне рішення Білого дому і щодо Афганістану.

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Місія під проводом НАТО в Афганістані почала роботу в 2002 році. Наразі в Афганістані перебувають 14000 американських військовослужбовців і тисячі військових з інших країн НАТО.

Раніше в рамках мирних переговорів з угрупованням «Талібан», які тривали протягом кількох місяців 2019 року, Сполучені Штати погодилися вивести свої війська, якщо бойовики гарантують, що не надаватимуть прихисток для угруповань на кшталт «Аль-Каїди» й «Ісламської держави». Але переговори між США й талібами зупинилися після чергового нападу угруповання.