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16 Жовтень 2019, Київ 11:24
Новини | Міжнародні

Афганістан: двоє поліцейських загинули, 20 дітей травмовані через вибух

Напади в Афганістані продовжилися

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Щонайменше двоє поліцейських загинули, близько 26 людей травмовані через вибух автомобіля біля поліцейського відділку на сході Афганістану, повідомили представники влади. Серед постраждалих – 20 дітей.

16 жовтня вибух у провінції Лагман частково пошкодив релігійну школу, розташовану поруч із відділком.

«Студенти були поранені уламками скла», – розповів речник губернатора провінції.

Наразі жодне угруповання не взяло відповідальності за вибух. Водночас Міністерство внутрішніх справ Афганістану звинуватило в нападі «Талібан».

Афганістан наразі чекає на результати першого туру виборів президента, які відбулися наприкінці вересня. Під час виборчої кампанії «Талібан»​неодноразово здійснював напади.

Атаки талібів в Афганістані пожвавилися після того, як мирні переговори «Талібану» зі Сполученими Штатами щодо мирної угоди завершилися провалом.

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