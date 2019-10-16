Афганістан: двоє поліцейських загинули, 20 дітей травмовані через вибух

Щонайменше двоє поліцейських загинули, близько 26 людей травмовані через вибух автомобіля біля поліцейського відділку на сході Афганістану, повідомили представники влади. Серед постраждалих – 20 дітей.

16 жовтня вибух у провінції Лагман частково пошкодив релігійну школу, розташовану поруч із відділком.

«Студенти були поранені уламками скла», – розповів речник губернатора провінції.

Наразі жодне угруповання не взяло відповідальності за вибух. Водночас Міністерство внутрішніх справ Афганістану звинуватило в нападі «Талібан».

Афганістан наразі чекає на результати першого туру виборів президента, які відбулися наприкінці вересня. Під час виборчої кампанії «Талібан»​неодноразово здійснював напади.

Атаки талібів в Афганістані пожвавилися після того, як мирні переговори «Талібану» зі Сполученими Штатами щодо мирної угоди завершилися провалом.