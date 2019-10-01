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02 Жовтень 2019, Київ 00:56
Новини | Міжнародні

В Афганістані через атаку талібів загинули щонайменше 11 поліцейських

Афганські силовики на посту (фото ілюстративне)

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У Афганістані в результаті нападу талібів на управління поліції в афганській провінції Балх 1 жовтня загинули щонайменше 11 співробітників поліції. Як повідомила місцева влада, таліби теж зазнали «важких втрат».

За повідомленнями, мотоколона з декількох сотень талібів атакувала будівлю поліції, в результаті виникла перестрілка бойовиків з поліцейськими.

За даними влади, таліби взяли в полон 13 поліцейських і підпалили будівлю відділку.

Представник екстремістського руху «Талібан» Забіулла Муджахід заявив, що бойовики захопили район Шорпепа, де і стався напад, у провінції Балх. Влада провінції побоюється, що кількість жертв може зрости до того, як підкріплення силовиків дістанеться у віддалений район.

Атаки талібів в Афганістані пожвавилися після того, як мирні переговори «Талібану» зі Сполученими Штатами щодо мирної угоди завершилися провалом.

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