Щонайменше 35 цивільних загинули внаслідок дій військових в Афганістані – влада провінції

Щонайменше 35 цивільних загинули, 13 поранених внаслідок дій афганських військових у провінції Гільменд на півдні Афганістану, повідомила місцева влада.

Інцидент трапився ввечері 22 вересня, коли спеціальні сили здійснювали операцію в будинку, де, як стверджують посадовці, бойовики «Талібану» тренували смертників.

За даними місцевої влади, біля будинку відбувалося весілля.

«35 цивільних загинули та 13 – поранені. Ці люди відвідували весілля біля місця атаки в районі Хаксар», – заявив член ради провінції Гільменд Аттаулла Афган.

Інший член ради провінції Абдул Маджид Ахундзадах заявляє про 40 загиблих цивільних.

За даними американських військових, під час рейду загинули 22 бойовики «Талібану».

Операція відбулася на тлі провалу переговорів між США й талібами й перед президентськими виборами, як заплановані на 28 вересня. Представники руху «Талібан» заявляли про намір зірвати голосування.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.