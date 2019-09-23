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23 Вересень 2019, Київ 13:45
Новини | Міжнародні

Щонайменше 35 цивільних загинули внаслідок дій військових в Афганістані – влада провінції

Афганські силовики в Джалалабаді, 18 вересня 2019 року

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Щонайменше 35 цивільних загинули, 13 поранених внаслідок дій афганських військових у провінції Гільменд на півдні Афганістану, повідомила місцева влада.

Інцидент трапився ввечері 22 вересня, коли спеціальні сили здійснювали операцію в будинку, де, як стверджують посадовці, бойовики «Талібану» тренували смертників.

За даними місцевої влади, біля будинку відбувалося весілля.

«35 цивільних загинули та 13 – поранені. Ці люди відвідували весілля біля місця атаки в районі Хаксар», – заявив член ради провінції Гільменд Аттаулла Афган.

Інший член ради провінції Абдул Маджид Ахундзадах заявляє про 40 загиблих цивільних.

За даними американських військових, під час рейду загинули 22 бойовики «Талібану».

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Операція відбулася на тлі провалу переговорів між США й талібами й перед президентськими виборами, як заплановані на 28 вересня. Представники руху «Талібан» заявляли про намір зірвати голосування.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.

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