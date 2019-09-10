Трамп: мирні переговори з талібами – «мертві»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що мирні переговори щодо ситуації в Афганістані між Сполученими Штатами Америки й угрупованням «Талібан» «є мертвими».

Трамп сказав про це 9 вересня у Білому домі, через два дні після того, як він у твітері оголосив, що скасував секретні переговори з представниками Афганістану і «Талібану» в США.

Він вкотре заявив, що ухвалив таке рішення після нещодавнього нападу талібів у Кабулі, внаслідок якого загинули 12 людей, зокрема американський солдат.

«Вони думали, що їм треба вбити людей, щоб поставити себе в трохи кращу переговорну позицію. Коли вони зробили це, вони вбили 12 людей… Цього не можна робити. Не можна робити зі мною… За останні чотири дні ми вдарили по талібах сильніше ніж це було в останні 10 років. Тому ситуація така», – сказав Трамп.

Президент США заявив, що запросити представників «Талібану» на зустріч в резиденції Кемп-Девід і скасувати цю зустріч було його «ідеєю».

7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану раніше зустріч з президентом Афганістану і талібами після скоєного «Талібаном» теракту 5 вересня в Кабулі.

Попередній вибух стався 2 вересня і забрав життя щонайменше 16 людей.

Перед тим, 2 вересня, спеціальний представник США з мирних переговорів у Афганістані Залмай Халілзад заявляв, що мирні домовленості з «Талібаном», для досягнення яких знадобилося вісім раундів переговорів між сторонами, не є остаточними, доки їх не погодить президент США Дональд Трамп.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.