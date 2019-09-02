Таліби здійснили напад в Кабулі попри мирні переговори

У столиці Афганістану Кабулі 2 вересня стався сильний вибух. За повідомленнями представників влади та очевидців, від ударної хвилі дрижали шибки та двері в будинках за кілька кілометрів від місця вибуху.

Речник екстремістського угруповання «Талібан» Забінулла Муджагід повідомив, що воно стоїть за атакою. За його словами, вона передбачала вибухівку в машині та залучення стрілків.

Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Нусрат Рахімі заявив, що вибух машини стався близько 21:45 за місцевим часом (19:45 за київським часом) поблизу Ґрін-Вілладж – великого відокремленого району на сході міста, де розташовані офіси гуманітарних організацій та міжнародних установ.

«Автозаправна станція поблизу також зайнялася та вибухнула. Поліція і безпекові служби прибули на місце події і відгородили його», – повідомив Рахімі.

Речник начальника поліції Кабулу Фірдаус Фарамаз підтвердив наявність людських жертв, в тому числі серед цивільних, проте не зміг назвати тоної цифри.

Після вибуху також було чути постріли.

Напад відбувся того ж дня, коли спеціальний представник США з мирних переговорів у Афганістані Залмай Халілзад повідомив, що представники «Талібану» «в цілому» погодили варіант угоди зі Сполученими Штатами. Зокрема вони нібито погодилися не надавати на підконтрольній їм території прихисток терористам, які нападають на США або їхніх союзників.