«Талібан» напав на ще одне афганське місто попри мирні переговори

Бойовики екстремістського угруповання «Талібан» напали на столицю афганської провінції Баглан Пулі-Хумрі 1 вересня, повідомляє місцева поліція.

Як заявив речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рахімі, бойовики зайняли позиції в двох районах Пулі-Хумрі і вступили в бій з безпековими силами.

«Все місто заблоковане. Якщо центральний уряд не вдасться до швидких дій, ситуація погіршиться», – заявив глава ради Баглану Сафдар Мухсіні.

Незадовго до цих повідомлень представник США з питань мирних переговорів Залмай Халілзад заявив, що мирні перемови між Вашингтоном та «Талібаном» наближаються до завершення.

«Ми на порозі укладення угоди, яка знизить рівень насильства та дозволить афганцям разом обговорити укладення почесного та сталого миру», – зазначив він.

Подібну ж позицію висловив речник офісу «Талібану» в столиці Катару Досі Сухайль Шагін. За його словами, сторони мають узгодити технічні деталі після того, як успішно завершать восьмий раунд переговорів.

«Ми на межі завершення вторгнення та досягнення мирного вирішення ситуації в Афганістані», – повідомив Шагін.

31 серпня афганська влада повідомила, що щонайменше 15 людей загинули внаслідок нападу талібів на місто Кундуз.

30 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори йдуть добре. За день до цього він говорив, що США залишать свої військових в Афганістані і після досягнення мирної угоди.

Таліби нині контролюють або ведуть збройну боротьбу приблизно на половині території Афганістану. Вони вимагають повного виведення всіх іноземних військ.

В Афганістані перебуває близько 20 тисяч іноземних військових, більшість із них – американці. Вони беруть участь і місії НАТО з метою навчання афганських військових. Деякі американські солдати беруть участь в антитерористичних операціях.