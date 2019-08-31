Атака талібів на Кундуз в Афганістані: мінімум 15 загиблих

Щонайменше 15 мешканців Кундузу загинули, ще 75 дістали поранення внаслідок атаки бойовиків ектремістського угруповання «Талібан» на це афганське місто, повідомляє місцева влада.

За даними офісу президента Афганістану Ашрафа Гані, сили безпеки в деяких частинах міста відбили напад. Інші чиновники стверджують, що вбито понад 30 талібів.

Крім того, як повідомив інформаційному агентству AP член провінційної ради Гулам Рабані, коли співробітники сил безпеки намагалися витиснути бойовиків з центру міста, смертник підірвав себе на головному перехресті міста. За даними речника міністерства внутрішніх справ Насрата Рахімі, налідок цього вибуху загинули десятеро люде, пятеро бул поранені.

Речник президента Седік Седдікі заявив журналістам, що напад талібів «повністю суперечить мирним переговорам», які наразі тривають між США та «Талібаном».

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Напад «Талібану» на одне з найбільших міст Афганістану Кундуз почався 31 серпня на тлі надії на прорив у переговорах між США й «Талібаном» про мирну угоду, яка включатиме відведення з Афганістану тисяч американських військових.

30 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори йдуть добре.

Таліби нині контролюють або ведуть збройну боротьбу приблизно на половині території Афганістану. Вони вимагають повного виведення всіх іноземних військ.

В Афганістані перебуває близько 20 тисяч іноземних військових, більшість із них – американці. Вони беруть участь і місії НАТО з метою навчання афганських військових. Деякі американські солдати беруть участь в антитерористичних операціях.