США залишать своїх військових в Афганістані і після досягнення мирної угоди – Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військову присутність в Афганістані, навіть після досягнення мирної угоди з талібами. В інтерв’ю радіо Fox News 29 серпня Трамп сказав, що після того, як чисельність військовослужбовців зменшиться до 8600, буде ухвалене подальше рішення.

«Ми збираємося зберегти присутність там (у Афганістані – ред.). Ми суттєво зменшуємо цю присутність, але вона у нас буде завжди», – сказав Трамп.

Відповідна заява Трампа прозвучала на тлі переговорів США з талібами в рамках дев’ятого раунду переговорів в столиці Катару Досі з метою укласти історичну угоду про припинення 18-річного афганського конфлікту. Вашингтон заявляв, що прагне укласти мирну угоду до 1 вересня.

США офіційно завершили свою бойову місію в Афганістані у 2014 році, але близько 14 тисяч американських військових залишаються в країні, в основному з навчальною і консультативною метою. Лише деякі сили США проводять контртерористичні операції.

Таліби нині контролюють або ведуть збройну боротьбу приблизно на половині території Афганістану. Це найбільша підконтрольна цьому рухові територія від 2001 року, коли міжнародна коаліція під проводом США витіснила цю групу від влади.