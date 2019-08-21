До 80 зросло число жертв вибуху на весіллі в Афганістані

Число загиблих внаслідок підриву самогубці на весіллі в столиці Афганістану Кабулі зросло до 80, повідомили 21 серпня афганські високопосадовці.

Спершу повідомляли про 63 жертви, але частина поранених померла в лікарні, сказав речник МВС Афганістану Насрат Рахімі.

«Понад 160 потерпілих досі лікуються або в лікарнях, або вдома», – додав речник.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей напад, що стався 17 серпня.

Президент Афганістану Ашраф Гані після нападу заявив, що країна помститься за «кожну краплю крові цивільних людей», і пообіцяв знищити всі прихистки «Ісламської держави». А державний секретар США Майк Помпео у вітальному посланні до 100-річчя незалежності Афганістану від влади Британії назвав напад у Кабулі злочином проти людяності.

За даними ООН, за останній десяток років в Афганістані загинули понад 32 тисячі цивільних.