В Афганістані під час вибуху на весіллі загинули 63 людини

63 людини загинули і 182 були поранені внаслідок вибуху, який стався на весіллі у столиці Афганістану Кабулі ввечері 17 серпня.

Президент Афганістану Ашраф Гані поклав відповідальність за напад на талібів. Водночас радикальний рух «Талібан» оприлюднив заяву, в якій заперечує свою причетність до того, що сталося. Таліби стверджують, що готуються до нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами Америки про мирне врегулювання в країні.

Гані заявив, що скличе спеціальну нараду, щоб обговорити питання безпеки.

На весіллі були присутні близько 1200 гостей. Вибух стався в районі Кабула, де живуть представники шиїтської меншини.

Незважаючи на мирні переговори, рівень насильства в Афганістані залишається високим. За даними ООН, в результаті вибухів і нападів за перші шість місяців нинішнього року загинули або поранені близько 3800 людей.

16 серпня в Пакистані внаслідок вибуху в мечеті загинув брат одного з лідерів афганських талібів. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв.