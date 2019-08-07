Вибух у Кабулі: щонайменше 18 загиблих та 145 поранених

Щонайменше 18 людей загинули, ще 145 поранені внаслідок вибуху в столиці Афганістану Кабулі, повідомило місцеве Міністерство охорони здоров’я. Раніше йшлося про 95 поранених.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що серед постраждалих були жінки і діти.

Вибух автомобіля стався у західній частині столиці Афганістану під час ранкової години пік 7 серпня. Авто підірвали на пропускному пункті біля відділення поліції. Свідки повідомляли також про стрілянину після вибуху.

Відповідальність про вибух взяло на себе угруповання «Талібан».

Попри мирні переговори між «Талібаном» і США, актів насильства в Афганістані не поменшало.