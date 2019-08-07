«Талібан» взяв відповідальність за вибух у Кабулі, внаслідок якого поранені 95 людей

Угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за вибух поблизу поліцейського відділення в Кабулі 7 серпня, внаслідок якого поранені щонайменше 95 людей. Раніше йшлося про 34 поранених.

В заяві угруповання вказано, що напад скоїв смертник, і внаслідок нього «загинули і поранені численні поліцейські і солдати». Влада Афганістану про загибель людей під час нападу не повідомляла.

Вибух автомобіля стався у західній частині столиці Афганістану під час ранкової години пік.

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Вибух стався в той час, коли авто зупинилося на пропускному пункті біля відділення поліції, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Насрат Рахімі.

Свідки повідомляли також про стрілянину після вибуху.

Попри мирні переговори між «Талібаном» і США, актів насильства в Афганістані не поменшало.