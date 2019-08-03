В ООН повідомили про найвище число жертв в Афганістані за більш ніж два роки

Допоміжна місія ООН в Афганістані (UNAMA) повідомила, що липень став для цивільного населення Афганістану найсмертоноснішим місяцем більш як за два роки – з травня 2017-го.

За даними останнього звіту місії, за цей липень задокументовано загибель чи поранення понад 1 тисячі 500 цивільних.

Головною причиною різкого зростання числа цивільних жертв стали напади та інші дії бойовиків: понад 50 відсотків смертей і поранень спричинили імпровізовані вибухові пристрої.

Голова місії Тадаміті Ямамото закликав усі сторони не посилювати своїх воєнних операцій у сподіванні, що це зміцнить їхні позиції на переговорах про мир.

Останніми тижнями рівень насильства в Афганістані зріс: і урядові сили, і угруповання «Талібан» намагаються наростити свої здобутки в час, коли вже тривають мирні переговори.

Зокрема, 3 серпня почалося вже восьме коло переговорів між представниками талібів і США, які виступають як посередник.

За даними іншого звіту ООН, що був оприлюднений 30 липня, в Афганістані за період із 1 січня до 30 червня загинули 1 тисячу 366 цивільних, що було на 21 відсоток менше, ніж за такий самий період попереднього року.

Як мовилося в тому звіті, за згаданий період унаслідок повітряних ударів і наземних операцій афганських урядових сил загинуло більше цивільних мешканців, ніж через дії бойовиків.