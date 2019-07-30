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30 Липень 2019, Київ 10:46
Новини | Міжнародні

Понад 1300 мирних жителів Афганістану вбито за перше півріччя 2019 року – ООН

За даними ООН, найбільше афганців загинули через набіги та сутички, далі йдуть жертви вибухів саморобних бомб та повітряних ударів

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Понад 1300 афганців було вбито і ще 2466 поранено за перші шість місяців цього року. Про це повідомила Місія допомоги ООН в Афганістані (UNAMA) 30 липня.

Останні дані про жертв серед мирного населення оприлюднили на фоні прагнень Вашингтону припинити 18-річну війну з ісламістськими угрупованнями. США хоче підписати мирний пакт до 1 вересня – перед президентськими виборами у Афганістані.

Наразі угруповання «Талібан» контролює або намагається встановити контроль над більш ніж половиною території країни – найбільша площа з моменту початку в Афганістані операції під керівництвом США у 2001 році.

/**/ /**/ /**/ Дональд Трамп заявив про це на зустрічі з прем’єр-міністром Пакистану Імраном Ханом 22 липня
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За даними ООН, найбільше афганців загинули через набіги та сутички, далі йдуть жертви вибухів саморобних бомб та повітряних ударів. 52% жертв спричинені діями талібів та інших ісламістських угруповань. Провладними силами вбито 717 людей та 680 поранено, що на 31 відсоток більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляють в ООН.

Серед загиблих – 327 дітей, 880 отримали поранення. За перші півроку загинули 144 жінки, поранено 286.

«Сторони конфлікту можуть давати різні пояснення останнім тенденціям, кожна з яких покликана виправдати власну військову тактику», – заявив Річард Беннетт, керівник UNAMA.

Він наголосив, що зменшити кількість жертв серед цивільного населення можна не лише дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, але й зменшивши інтенсивність бойових дій.

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