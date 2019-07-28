Афганістан: озброєні люди штурмують офіс кандидата у віцепрезиденти після вибуху бомби

У столиці Афганістану Кабулі вибухнула бомба біля офісу кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха. Це трапилося в перший день виборчої кампанії перед виборами президента країни, які мають відбутися 28 вересня.

Речник Міністерства внутрішніх справ розповів Радіо Свобода, що після вибуху озброєні люди почали штурм офісу й протистояння з афганськими силовиками.

Свідки повідомили Радіо Свобода, що Салеха евакуювали з місця подій.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина, ще 13 поранених шпиталізовані.

Салех іде на вибори в команді чинного президента Ашрафа Гані, який претендує на другий термін.