Трамп «може виграти» війну в Афганістані за тиждень, але «не хоче вбивати» мільйони людей

Президент США Дональд Трамп заявляє, що міг би виграти війну в Афганістані за тиждень, але не хоче вдаватися до цього плану через можливі значні жертви.

«Якби ми хотіли воювати у війні в Афганістані і виграти її, я міг би виграти таку війну за тиждень. Я просто не хочу вбивати 10 мільйонів людей… У мене є плани щодо Афганістану, і якби я захотів виграти війну, Афганістан був би стертий із лиця Землі. Його б не стало. Все б закінчилося буквально за 10 днів. Я не хочу цього робити. Я не хочу йти цим шляхом», – сказав президент США, не навівши при цьому подробиць свого плану.

Трамп заявив про це на зустрічі з прем’єр-міністром Пакистану Імраном Ханом 22 липня. Він також заявив, що Пакистан зараз «дуже допомагає» США знайти вихід із війни в Афганістані.

Раніше США неодноразово звинувачували Пакистан у створенні безпечних умов для екстремістів з Індії й Афганістану.

«Я не думаю, що Пакистан поважав США у минулому, – сказав Трамп у Білому домі на зустрічі з Імраном Ханом. – Але зараз вони дуже нам допомагають».

Він також допустив, що США можуть відновити надання фінансової допомоги Пакистанові.

Нинішній візит Хана до США – перший, відколи він виграв минулорічні вибори.

Він заявив, що «з нетерпінням чекає» переговорів із Трампом протягом наступних декількох днів, і сказав, що хоче забезпечити спільне «розуміння між двома країнами».

На початку минулого року Державний департамент США оголосив, що Вашингтон припиняє допомогу Пакистану з питань національної безпеки, доки Ісламабад не вживатиме належних заходів проти мережі «Хаккані» й афганських талібів.

Перед цим президент США Дональд Трамп пригрозив владі Пакистану припиненням надання фінансової допомоги, звинувативши Ісламабад у створенні безпечних умов для екстремістів.

У Міністерстві оборони Пакистану заявили, що Ісламабад сприяв США як союзник у знищенні екстремістів останні 16 років, а Сполучені Штати не дали Ісламабаду «нічого, крім образ і недовіри».