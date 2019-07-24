Афганістан: екстремісти вбили чотирьох поліцейських під час нападу

Четверо офіцерів поліції загинули, ще двоє дістали поранення внаслідок нападу бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» на блокпост у провінції Фара, повідомляє місце влада.

Також, як повідомив речник губернатора провінції Мохибулла Мохіб увечері 23 липня, в ході нападу були вбиті двоє бойовиків. Мохіб не уточнив, де саме в провінції сталася сутичка.

У своїй заяві «Талібан» взяв відповідальність за напад.

Провінція Фара стала майданчиком запеклих боїв між бойовиками та урядовими загонами протягом останніх років.

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Бойовики нападають на співробітників сил безпеки Афганістану майже щоденно, попри спроби сторін та закордонних посередників налагодити мирний процес. Війна між урядом та екстремістами в Афганістані триває близько 18 років.

Урядові сили Афганістану самостійно протистоять угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

Як заявив у листопаді 2018 року президент Афганістану Ашраф Гані, 29 тисяч афганських поліцейських і солдатів загинули з початку 2015-го, відколи Кабул перебрав на себе основну відповідальність за безпеку країни. Протягом цього ж часу загинули 58 американців.