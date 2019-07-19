Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Липень 2019, Київ 10:59
Новини | Міжнародні

Вибух біля університету в Афганістані: щонайменше 8 загиблих і десятки поранених

Афганські силовики оглядають місце вибуху біля університету в Кабулі, Афганістан, 19 липня 2019 року

Дивитись коментарі

Щонайменше восьмеро людей загинули і 33 зазнали поранень 19 липня в результаті вибуху на вході в університет Кабула, повідомило Міністерство охорони здоров’я Афганістану.

За даними поліції афганської столиці, вибух прогримів у час, коли студенти чекали на іспити біля університету. Повідомляється, що внаслідок вибуху спалахнули два автомобілі, поліція знешкодила другу вибухівку, яка була закладена неподалік від навчального закладу.

Наразі незрозуміло, чи здійснив напад бойовик-смертник, чи вибухівку підірвали дистанційно.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух, який стався наступного дня після того, як бойовики-таліби підірвали ворота біля поліцейського відділку у місті Кандагар на півдні Афганістану – 12 людей загинули і 90 були поранені.

/**/ /**/ /**/ За даними влади, ціллю бойовика був офіс силовиків, але серед постраждалих – понад 50 дітей з сусідньої школи
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Потужний вибух в Афганістані: щонайменше 12 загиблих і близько 180 поранених

Афганські сили безпеки по всій країні практично щодня стикаються із нападами бойовиків. Зростання насильства відбувається попри повідомлення щодо прогресу в зусиллях США із припинення майже 18-річної війни в Афганістані.

Американський посланець з питань миру в Афганістані Залмай Халілзад провів уже вісім раундів мирних переговорів з талібами у Катарі. Останній раунд переговорів, що завершився 9 липня, він назвав «найпродуктивнішим». Учасники переговорів від талібів також повідомляли про прогрес, втім це не надто вплинуло на рівень насильства з боку бойовиків.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG