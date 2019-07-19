Вибух біля університету в Афганістані: щонайменше 8 загиблих і десятки поранених

Щонайменше восьмеро людей загинули і 33 зазнали поранень 19 липня в результаті вибуху на вході в університет Кабула, повідомило Міністерство охорони здоров’я Афганістану.

За даними поліції афганської столиці, вибух прогримів у час, коли студенти чекали на іспити біля університету. Повідомляється, що внаслідок вибуху спалахнули два автомобілі, поліція знешкодила другу вибухівку, яка була закладена неподалік від навчального закладу.

Наразі незрозуміло, чи здійснив напад бойовик-смертник, чи вибухівку підірвали дистанційно.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух, який стався наступного дня після того, як бойовики-таліби підірвали ворота біля поліцейського відділку у місті Кандагар на півдні Афганістану – 12 людей загинули і 90 були поранені.

Афганські сили безпеки по всій країні практично щодня стикаються із нападами бойовиків. Зростання насильства відбувається попри повідомлення щодо прогресу в зусиллях США із припинення майже 18-річної війни в Афганістані.

Американський посланець з питань миру в Афганістані Залмай Халілзад провів уже вісім раундів мирних переговорів з талібами у Катарі. Останній раунд переговорів, що завершився 9 липня, він назвав «найпродуктивнішим». Учасники переговорів від талібів також повідомляли про прогрес, втім це не надто вплинуло на рівень насильства з боку бойовиків.