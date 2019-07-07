Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Липень 2019, Київ 19:43
Новини | Міжнародні

Потужний вибух в Афганістані: щонайменше 12 загиблих і близько 180 поранених

За даними влади, ціллю бойовика був офіс силовиків, але серед постраждалих – понад 50 дітей з сусідньої школи

Дивитись коментарі

Щонайменше 12 людей загинули і 179 зазнали поранень 7 липня в результаті скоєного бойовиком-смертником вибуху автомобіля в багатолюдному районі міста Газні в Афганістані.

Група бойовиків руху «Талібан» взяла на себе відповідальність за напад, який стався в день, коли його представники зустрілися з офіційними особами зі США для нового раунду мирних переговорів в Катарі.

За даними місцевої влади, об’єктом для нападу в Газні став офіс Національного управління безпеки. Водночас повідомляється, що понад 50 поранених – це діти зі школи, що розташована неподалік.

У МОЗ Афганістану повідомили, що 13 людей у критичному стані транспортували до лікарні в столиці Кабулі.

/**/ /**/ /**/ Велика Лойя Джирга в Кабулі. Травень 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Афганістан: Велика Лойя Джирга закликає до негайного припинення вогню

Це вже друга атака в Газні за два дні. Щонайменше дві людини загинули і близько 20 були поранені через вибух бомби в мечеті 6 липня. Відповідальність за цей напад взяло на себе екстремістське угрупування «Ісламська держава».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG