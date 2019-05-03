Афганістан: Велика Лойя Джирга закликає до негайного припинення вогню

Лойя Джирга, велика афганська асамблея (збори), завершила кількаденну роботу, зібравши політиків, лідерів етнічних груп, провідних релігійних діячів. Лойя Джирга закликала до негайного припинення вогню для владнання конфлікту в Афганістані, який палахкотить вже майже два десятки років.

В Лойі Джирзі взяли участь 3,200 представників, яких було розділено на десятки комітетів, і вона відбувалась в афганській столиці Кабулі. Заходи безпеки були посиленими протягом чотирьох днів роботи. Метою було знайти шляхи до мирної угоди з Талібаном.

Як повідомив афганський теле- і радіомовний канал RTA World, Лойя Джирга також закликала до обміну полоненими та відкриття представництва Талібану в Афганістані.

Реагуючи на вимогу Лойі Джирги щодо припинення вогню, афганський президент Ашраф Гані сказав, що він «готовий втілити справедливу і законну вимогу» до перемир’я, але наголосив, що «це не може бути одностороннім».

​Реакція Талібану

Талібан пізніше відкинув заклики до перемир’я, які, як пропонувала Лойя Джирга, мало би розпочатись шостого травня – дня початку священного для мусульман місяця Рамадан.

У своїй заяві Талібан сказав, що його джигад або «священна війна» під час Рамадану дає «навіть більші (священні) винагороди».

Талібан назвав Лойю Джиргу «символічною» та «провальною».

Лойя Джирга сказала, що уряд в Кабулі повинен відігравати центральну роль в мирному процесі в координації з міжнародної спільнотою. Також вона сказала, що права людини, включно з правами жінок, мають бути захищені в Афганістані.

Стурбованість збереженням прав людини

Деякі опозиційні політики бойкотували асамблею, заявивши, що з ними не консультувався уряд президента Ашрафа Гані, який організовував Лойю Джиргу. Голова виконавчої влади Абдула Абдула був одним з тих, хто не взяв участь в асамблеї.

Гані відвернув від себе значну частину афганської політичної еліти, яка каже, що вона маргіналізована в час, коли уряд докладає мирних зусиль.

В афганському суспільстві існує стурбованість щодо можливої мирної угоди з Талібаном. Багато хто висловлює занепокоєння, що войовниче угруповання захоче захопити владу і відкинути країну в плані прав жінок, свободи ЗМІ та захисту прав людини.

Сотні жінок взяли участь в асамблеї і назвали «червоні лінії» для будь-яких перемовин з Талібаном.

Семін Нурі, голова одного з комітетів Лойі Джирги, сказала, що «виведення іноземних військ не повинно означати, що всі здобутки в царині прав жінок будуть забуті і нас знову змусять страждати».

Багато лідерів казали, що уряд та Талібан повинні негайно домовитись про перемир’я на всій території країни, що могло б стати прологом до мирної угоди.

Абдул Ганнан, голова комітету, який приїхав на Лойю Джиргу з півдня країни, закликав обидві сторони – уряд і Талібан – до перемир’я.

Війна завершиться лише тоді, коли обидві сторони зупинять бойові дії перед тим як підписати постійно діючу мирну угоду

«Війна завершиться лише тоді, коли обидві сторони зупинять бойові дії перед тим, як підписати постійну мирну угоду», – сказав Ганнан.

«Кожного дня афганці гинуть без причини. Перемир’я без жодних умов має бути оголошене», – сказав Могамад Куреші, інший чільний учасник Лойі Джирги.

Переговорники Талібану наразі відмовляються від перемовин з афганським урядом, називаючи його «маріонеткою Заходу», і наполягають на виведенні іноземних військ перед тим, як розпочнуться переговори з урядом.

Перемир’я без жодних умов має бути оголошене

США мають приблизно 14,000 вояків в Афганістані в рамках місії «Рішуча підтримка», яка здійснюється під проводом НАТО і метою якої є надання допомоги армії та силам безпеки Афганістану, які дають відсіч Талібану та іншим екстремістським групам.

Талібан нині практично контролює або має вплив на приблизно половині території Афганістану. Перекреслюючи сподівання на будь-яке швидке перемир’я, войовниче угруповання оголосило про початок свого традиційного весняного наступу, незважаючи на кілька раундів переговорів з американським посланцем Залманом Халілзадом в Катарі.

Навіть якщо США та Талібан через своїх переговорників досягнуть угоди щодо завершення бойових дій у 18-річні війні, Талібан все ще потребуватиме досягнення угоди з провідними афганськими політиками та племінними лідерами перед тим як розпочнеться тривале перемир’я.

Афганська традиція

Лойя Джирга є давньою афганською традицією і збирається в часи національних криз для владнання великих суперечностей. Вона відіграє суто консультативну роль, але також має значний вплив на афганське суспільство.

Передостання Лойя Джирга проводилась в 2013 році, коли афганський уряд уклав безпековий договор і дозволив американським військам залишатись в Афганістані довше, аніж планована дата попереднього виведення, що припадала на 2014 рік.