Велике зібрання в Афганістані почало обговорювати мир із талібами

В Афганістані почалося чотириденне засідання великих зборів, відомих як «Лоя-джирґа», на яких політики, старшини племен та інші впливові діячі мають обговорити спільний підхід до мирних переговорів із екстремістським ісламістським рухом «Талібан», який контролює значну частину країни.

Зібрання, в якому беруть участь понад 3 тисячі 200 делегатів, зокрема й представники афганських біженців в Ірані й Пакистані, відкрив у столиці Кабулі президент Афганістану Ашраф Гані. Він заявив, що хоче домогтися «єдиної позиції» щодо миру з талібами, і назвав учасників «послами миру», які мають визначити спрямування мирного процесу.

Таліби, зі свого боку, вже наперед заявили, що будь-які рішення, які ухвалить «Лоя-джирґа», «ніколи не будуть прийнятні для справжніх і відданих синів своєї Батьківщини».

Рух «Талібан» відмовляється йти на прямі переговори з урядом Афганістану, називаючи його «маріонеткою Заходу», і наполягає на виведенні з країни всіх іноземних військ як передумові для таких переговорів.

Нині США мають в Афганістані близько 14 тисяч своїх військовослужбовців, із них близько 8500 у складі багатонаціональної місії під проводом НАТО «Рішуча підтримка», чисельність якої загалом налічує понад 17 тисяч військових із майже півсотні країн, серед того й понад півтора десятка з України. Завдання цих сил нині – навчання, допомога і підтримка національних афганських силових структур у їхній боротьбі проти «Талібану» й інших екстремістських угруповань, таких, як «Ісламська держава» чи «Аль-Каїда».

Минулого тижня США разом із Росією й Китаєм виголосили спільну заяву про те, що вони досягли згоди про мету вивести іноземні війська з Афганістану і домагатися «мирного процесу під проводом Афганістану, що охопив би всі сили».

Таліби зараз тією чи іншою мірою контролюють майже половину території Афганістану і, не даючи сподівань на швидке припинення вогню, у квітні оголосили про початок свого традиційного весняного наступу. Але вони взяли участь у кількох раундах переговорів зі спецпосланцем США Залмаєм Халілзадом.

На цих переговорах у Катарі Халілзад і таліби зблизили позиції щодо того, що війська США залишать Афганістан тільки під гарантії того, що ця країна не повернеться до свого колишнього становища як прихистку для міжнародних терористів. Але він іще не зміг домогтися від усіх афганців згоди щодо дорожньої карти до мирного майбутнього.

«Лоя-джирґа» – давня традиція в Афганістані, перш за все серед найчисленнішого в країні народу пуштунів, такі «великі збори» скликають у часи національних криз чи для залагодження великих суперечок. Востаннє таке зібрання скликали 2013 року, щоб схвалити домовленість уряду Афганістану про те, що й після планованого виведення з країни 2014 року військ США частина їх змогла б залишитися й далі.