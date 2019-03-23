Вибухи в Афганістані: відомо про чотирьох загиблих, відповідальність за напад узяв «Талібан»

Два вибухи в місті Лашкаргах, Афганістан, спричинили загибель чотирьох людей, серед них – представник влади. Ще десятки людей отримали поранення. Як повідомляє місцева влада, напад був спрямований на святкування Дня фермера на спортивному стадіоні в столиці провінції Гільменд.

Як повідомив уряд, серед загиблих – економічний директор Гільменду Мухаммад Хан Насрат. На стадіоні під час теракту були присутні близько тисячі людей.

Губернатора провінції Мухаммада Ясіна Хана вибухов збило з ніг, проте він отримав незначні ушкодження, повідомив його речник.

Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угруповання «Талібан» – таку заяву зробив речник формування Забінулла Муджагід.

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«Талібан» контролює велику частину провінції і часто атакує місцевих чиновників та представників силових служб.

Цей напад став одним із низки тих, що сталися протягом кількаденного святкування на честь традиційного нового року Навруз в Афганістані. Вибухи в столиці Кабулі 21 березня забрали життя шістьох людей та завдали поранень ще 23-м. Відповідальність за ту атаку взяла на себе «Ісламська держава».

Традиційне свято Навруз широко відзначається в Афганістану, проте деякі радикальні ісламісти виступають проти традиції як такої, що не є ісламською.