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20 Березень 2019, Київ 18:05
Новини | Міжнародні

В Афганістані вдруге відклали президентські вибори – до вересня

Співробітники виборчої комісії рахують голоси на дільниці після парламентських виборів в Джалал-Абаді, 20 жовтня 2018 року

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Голова виборчої комісії Афганістану заявив, що президентські вибори в країні вирішили відкласти на два місяці, щоб дати владі більше часу для організації голосування і вирішення проблем, що виникли в перебігу жовтневих парламентських виборів. Очільник комічфї Хава Алам Нуристані 20 березня в Кабулі уточнив, що президентські вибори тепер заплановані на 28 вересня.

Вибори до місцевих рад і парламентські вибори в провінції Газні влаштують в один день, сказав очільник афганської виборчої комісії.

Президентські вибори в Афганістані спочатку були призначені на квітень, а потім відкладені до 20 липня.
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В Афганістані відклали президентські вибори

Жовтневі парламентські вибори фактично провалилися, зокрема через відсутність достатньої кількості виборчих дільниць і матеріалів для голосування.

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