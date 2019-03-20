В Афганістані вдруге відклали президентські вибори – до вересня

Голова виборчої комісії Афганістану заявив, що президентські вибори в країні вирішили відкласти на два місяці, щоб дати владі більше часу для організації голосування і вирішення проблем, що виникли в перебігу жовтневих парламентських виборів. Очільник комічфї Хава Алам Нуристані 20 березня в Кабулі уточнив, що президентські вибори тепер заплановані на 28 вересня.

Вибори до місцевих рад і парламентські вибори в провінції Газні влаштують в один день, сказав очільник афганської виборчої комісії.

Президентські вибори в Афганістані спочатку були призначені на квітень, а потім відкладені до 20 липня.

Жовтневі парламентські вибори фактично провалилися, зокрема через відсутність достатньої кількості виборчих дільниць і матеріалів для голосування.